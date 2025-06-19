Havluların içine damlatın, spa etkisi yaratın...

Oda spreyi, parfüm, kimyasal kokular… Bunlar artık eskide kaldı!

Evinizi taze, temiz ve kalıcı bir şekilde mis gibi kokutmanın çok daha doğal bir yolu var.

Üstelik sadece birkaç damla yeterli!

Kimyasallardan uzak doğal bir koku için birkaç malzeme yeterli.

Doğal uçucu yağları (esansiyel yağlar) temiz havlularınızın içine birkaç damla damlatarak, evinizin havasını tamamen değiştirebilirsiniz.

HAVLULAR İÇİN DOĞAL YAĞLAR

Seçtiğiniz havlunun uç kısmına veya köşesine 2–3 damla uçucu yağ damlatın.

Havluyu dolaba yerleştirin, banyoya asın ya da oturma odasında dekoratif bir şekilde bırakın.

Dilerseniz 1 bardak suya 5–6 damla esansiyel yağ damlatıp, karışımı sprey şişeyle doğrudan havluya püskürtebilirsiniz.

Lavanta: Rahatlatıcı, uyku destekleyici

Limon: Ferah, temizlik hissi veren

Okaliptüs: Ferahlatıcı ve nefes açıcı

Portakal: Enerji verici, tatlı ve yumuşak

Nane: Ferahlatıcı, canlandırıcı