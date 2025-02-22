Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Ortega’sı buluştu! Sosyal medya yıkldı

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğl ve Kerem Kupacı gibi isimlerin rol aldığı ve 2003 - 2005 yıllar arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardandı.

Her izlendiğinde aynı keyfi veren nadir yapımlar arasında yer alan Hayat Bilgisi dizisinde liseli gençlere hayat veren oyuncular yıllar sonra buluşmaya devam ediyor.

Yıllar sonra bir araya gelen oyuncular paylaşımlarıyla kısa süre içinde sosyal medyanın gündemini yıkıp geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde dizisinin yıldız oyuncularından Gökçe Bahadır ile İpek Erdem bir araya gelmişti. Bir tiyatro oyununda bir araya gelen ikilinin ardından bu kez dizinin liseli aşıkları Barbie ve Ortega buluştu.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR!

Dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Barbie ve Ortega’yı canlandıran İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel de bir araya geldi.

Uzun yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı sosyal medyadan paylaşan İpek Erdem kısa sürede ilgi odağı oldu.

İpek Erdem, Yılmazel'le fotoğraf paylaşarak, "Sürpriz! Canım Paşhan Yılmazel'in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları Juliet oyununu izledim. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel" notunu düştü.