Hayat kurtarıyor: İşte deprem anında evin en güvenli yeri

Yağmur Uçar

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik büyük deprem ve akabinde büyük bir panik yaşandı.

Deprem nedeniyle can kaybı bulunmazken, 151 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Panikleyen vatandaşların, yüksekten atlayarak yaralandığı belirtildi.

Deprem anında yaşanan endişe ve panik çok doğal bir durum.

Ama o anda yapabileceklerinizin en iyisini yapabilmek için panik yerine kontrollü bir şekilde hareket etmek çok önemli. Bu noktada evin en güvenli yerini bilmeniz de gerekiyor.

KOLONLARA YANAŞIN

Deprem sırasında evin en güvenli yeri, binanın yapısal özelliklerine, kat sayısına ve kullanılan malzemelere bağlı olarak değişebilir.

Binanın taşıyıcı sistemine yakın iç duvar köşeleri, yapısal olarak daha dayanıklı olduğundan çökme riskinin daha az olduğu bölgeler arasında yer alır.

Dış duvarlardan, özellikle camlı yüzeylerden uzak durulmalıdır.