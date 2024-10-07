Hazır yorganlar rafa kalkacak! Yün yorganla uyumak bakın nasıl faydalıymış... Birçok kişi çeşitli nedenlerden dolayı tercihini hazır yorgandan yana kullanır. Yün yorganlar genellikle dolap raflarında öylece kalırlar. Ancak yün yorganın öyle bir faydası varmış ki artık hazır yorganlar tarih olacak.

Haber Merkezi

Çoğu kişi evlerinde bulunmasına karşın yün yorganlarla uyumayı tercih etmez. Genellikle hazır yorgan kullanılırken yün yorganlar dolap raflarında kalır.

Ancak yapılan son araştırmalar sonucunda yün yorganın bilmediğiniz faydalarını teker teker ortaya çıkardı.

Sağlık açısından çeşitli faydalar sunan yün yorganlar hazır yorganları faydaları ile elemeyi başardı. Evinde yün yorganı olan bu faydaları öğrendikten sonra hazır yorganları rafa kaldırıp yünleri indirecek.

BİNBİR FAYDA SAĞLIYORMUŞ...

Eskilerden beri yapılarak evlerde bulundurulan yün yorganlar son zamanlarda kullanılmaya başlayan hazır yorganlar nedeniyle tercih edilmiyor olsa da bu faydalar tekrar yün yorgan kullanmanızı sağlayacak.

Yün yorganlar hakkında yapılan araştırmalar çeşitli faydaları teker teker ortaya koydu. Söz konusu araştırma sonuçlarına göre yün yorganlar ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak tüm gece vücudunuzun eşit oranda sıcak kalmasını sağlıyormuş.

Hazır yorganlara nazaran daha ağır olan yün yorganlar aynı zamanda uyku problemlerini ortadan kaldırmada da etkili oluyorlarmış. Ayrıca yün yorganlar seratonin ve uyku kalitesini artıran melatonin seviyelerini yükselterek mutluluk hormonu salgılıyor.

Bu salgılanan hormon sayesinde stres hormonu kortizolün seviyesine düşürerek kaygılanmayı da azaltıcı etkiler sunuyormuş. Kalp atış hızını düşüren yün yorganlar sakinleştirme, anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi konularda da etkili oluyormuş.