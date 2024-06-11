Haziran 2024 hacamat günleri: Hangi günler hacamat yaptırılır? İslam dininde ve tıp dünyasında önem verilen bir sağlık prosedürü olan hacamat, sünnet olan günlerde tercih ediliyor. İşte haziran ayında sünnet sayılan hacamat günleri...

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"Hacamat" terimi Arapça kökenlidir ve "kan emme" anlamına gelir. Diğer adları arasında "sülük terapisi" veya "kupa tedavisi" bulunur.

Hacamat, cilt altındaki kanın belirli noktalardan emilerek vücuttan uzaklaştırılması esasına dayanır. Bu işlem genellikle belirli akupunktur noktalarının veya "hacamat noktalarının" üzerinde yapılır.

Geleneksel olarak, cam veya plastik kupalara vakum oluşturmak için ısı veya pompa kullanılarak cilt üzerine kupalara yerleştirilen küçük kesikler aracılığıyla uygulanır. Bu kesikler, derinin hafif bir kanama sağlamasına neden olur ve bu da cilt altındaki kanın kupalara çekilmesini sağlar.

Hacamatın kan dolaşımını artırarak vücudu detoksifiye ettiğine, ağrıyı hafiflettiğine ve birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bilinir.

Hacamat yaptırmak isteyen Müslümanlar, sünnet olan tarihlere önem veriyor. Bu kapsamda "Haziran 2024 hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki, hangi günler hacamat yaptırılır? 2024 Haziran hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

Haziran Ayı Hacamat Günleri 2024

25 Haziran 2024 Salı ZİLHİCCE - 19

27 Haziran 2024 Perşembe ZİLHİCCE - 21

29 Haziran 2024 Cumartesi ZİLHİCCE - 23

2, 4, 7, 9, 11, 28 Haziran günleri de sünnet olan hacamat vakitlerindendir.