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Eğitim-öğretim yılının başlangıç ve bitişlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen seminerin 2024-2025 eğitim- öğretim yılının sonunda nasıl yapılacağı merak ediliyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılması planlanan yaz dönemi mesleki çalışma seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı araştırılmaya başlandı.

MEB’in geçmiş yıllarda pandemi nedeniyle çevrimiçi platformlara taşıdığı seminerlerin, bu yıl hangi formatta yapılacağına dair resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, haziran ayı öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi olacak?

HAZİRAN AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

MEB, 2025 Haziran ayı seminerlerinin formatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, Bakan Yusuf Tekin’in Nisan 2025 ara tatil seminerlerinin çevrimiçi olacağını duyururken, “normalde yüz yüze ve okul ortamında seminer yapılmasını arzu ediyoruz” şeklindeki ifadesi, yaz dönemi seminerlerinin yüz yüze yapılma ihtimalini güçlendiriyor.