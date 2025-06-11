Haziran bitmeden dikin! Bu fideler yazın bereketini bahçeye taşıyor

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Haziran ayı, doğanın cömertliğini gözler önüne serdiği, bahçelerin ve balkonların renklenmeye başladığı en verimli dönemlerden biri.

Toprak ısındığı, güneş kendini cömertçe gösterdiği haziran ayında doğru meyve ve sebze fidelerini ekmeniz bereketi ikiye katlıyor.

Tam da bu zamanlarda dikeceğiniz bu fideler yazın bereketiyle bol bol mahsul almanızı sağlayacak. İşte, haziran ayında dikmeniz gereken meyve ve sebze fideleri…

DİKEN YAZIN BEREKİYLE TOPLUYOR!

Haziran ayında özellikle sıcaklık seven ve hızlı büyüyen sebzeler için ideal bir ortam oluşur. Bu ay toprağa kavuşması gerekenler meyve ve sebzeler:

Domates: Fide olarak dikimi yapılabilir. Güneşi çok sever, bol su ister.

Salatalık: Hızlı büyür, gölgeye değil ışığa ihtiyaç duyar. Saksıda bile yetişebilir.

Biber (acı-tatlı): Haziran, fideler için tam zamanıdır. Yerini severse verim inanılmaz olur.

Fasulye: Sırık ya da bodur türleri fark etmez; toprağa at ve bekle!

Çilek: Özellikle saksıda yetiştirilecekse hemen dikilmeli. Aylarca meyve verir.

Karpuz ve Kavun: Tohumla doğrudan toprağa dikilebilir. Bol güneş ve yer ister.

Böğürtlen & Ahududu: Haziran’da dikilen köklü fideler, ilk meyvesini bile verebilir.