Hazırlık maçı: Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, hafta sonunda hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı kaybeden siyah beyazlılar milli aranın ardından Galatasaray ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların ara transferde kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun ilk maçına çıkması bekleniyor.

Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 23 Mart Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ve yayıncısı henüz belli olmadı.