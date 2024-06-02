Hem doğa mucizesi hem altın makinesi! O yanardağ her gün 6 bin dolar değerinde altın püskürüyor… Doğanın mucizeleri arasında yer alan yanardağlar genellikle lav püskürtmeleriyle meşhurdur. Ancak bu yanardağ adeta bir atın makinesi gibi günde 6 bin dolarlık altın püskürtüyor. İşte, altın püskürten o yanardağ…

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Antarktika'da bulunan ve sürekli volkanik faaliyetiyle değil, aynı zamanda o yanardağ altın içeren nadir emisyonlarıyla da öne çıkıyor. Eşi benzeri olmayan bu yanardağ adeta bir altın makinesi gibi 1972’den bu yana aralıksız faaliyet göstermeye devam ediyor.

Doğa mucizesinin yanında aynı zamanda bilimsel bir mucizede olan Erebus Dağı büyüleyici bir görüntüye sahip olan bir yanardağdır. Erebus Dağı’nın, gelecekteki volkanik patlamaların tahmin edilmesi ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılması için önemli bilgiler sağladığı da düşünülüyor.

Erebus Dağı sadece aktif bir yanardağ olması dışında her gün 6 bin dolar değerinde altın püskürmesiyle de öne çıkıyor.

İşte, altın makinesi olan o yanardağ…

Antarktika'daki Ross Adası'nın batısında bulunan Erebus Dağı, dünyadaki etkin yanardağlar içinde en güneyde yer alan bir stratovolkandır. Erebus'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise ana kraterinde yer alan ve Dünya'daki az sayıdaki göllerden biri olan kalıcı lav gölüdür.

Erebus Dağı sadece etkinliğiyle değil, aynı zamanda parçacıkları yaklaşık 20 mikrometre büyüklüğünde olan ince toz formundaki altını sürekli olarak dışarı atmasıyla da büyüleyici bir yanardağ olmayı başarıyor.

Antarktika'daki bilim insanlarının yanardağın altın püskürtmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda 1000 kilometre uzağına kadar çevredeki havada altın izleri tespit edildi.

Yanardağın günde yaklaşık 80 gram altın salacağı tahmin ediliyor, ancak bu altın tozu büyük mesafelere dağıldığı için toplaması ne yazık ki imkansızdır.