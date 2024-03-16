Hem göz alıcı, hem kazançlı! Kuyumcular dolup taşacak; İşte Diba bilezik fiyatları

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Altın dünyasında yeni bir heyecan dalgası başlıyor. Yeni trend: Diba bilezikler…
Bu eşsiz trend, şıklığı ve uygun fiyatıyla altın severler arasında büyük bir merak uyandırıyor.
Diba bilezikler, altın takı dünyasına yenilik getiriyor. Modern ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu bilezikler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Hem takılarına özen gösterenler hem de yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.
Yaklaşık 10-20 gram ağırlığındaki diba bilezikler, yeni gelinlerin öncelikli seçeneği haline geldi. İşte fiyatları…
Diba bilezik fiyatları
22 Ayar 10 gr Diba Bilezik 25 bin 27 lira civarında,
22 Ayar 12.90 gr Diba Bilezik 32.285 lira civarında,
22 Ayar 19.60 gr Diba Bilezik 49 bin 53 lira civarında.