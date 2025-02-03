Hem kablosuz, hem pratik! ŞOK’a mini saç düzleştiricisi geliyor; İşte fiyatı

Haber Merkezi

Şok, 5 Şubat 2025 tarihli aktüel ürün kataloguyla büyük bir indirim fırsatı sunuyor.

11 Şubat’a kadar geçerli olacak indirimlerde, Sinbo’nun BLDC motorlu saç kurutma makinesi 1.099 TL, Mikado bluetooth hoparlör 599 TL, Arzum kahve makinesi 2.499 TL, Keremika Sevgililer Günü fincan seti ise 149 TL’den satışa sunulacak.

Ayrıca, Sevgililer Günü için hediye seçenekleri ve kadın/erkek tekstil ürünlerinde de cazip fiyatlar yer alıyor.

Temel tüketim ürünlerinde zeytin, yoğurt, margarin gibi ürünler de indirimli fiyatlarla raflarda olacak.

Şok’un bu kataloguyla hem özel hem de günlük ihtiyaçlar için geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

İşte ŞOK 5 Şubat indirimli ürünler: