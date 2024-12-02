Hem pratik, hem ekonomik! A101 buharlı ütü getiriyor: İşte fiyatı…

Haber Merkezi

A101, 5 Aralık 2024 Perşembe günü itibariyle Aralık ayının ilk aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Ünlü market zinciri, yılbaşı hazırlıklarını şimdiden yapmaya başlayan tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

A101, bu hafta boyunca geçerli olacak fırsatlar ile ev dekorasyonundan, eğlencelik ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuyor.

Haftanın en dikkat çeken ürünlerinden biri ise, kıyafetleri jilet gibi yapan buharlı ütü. Bu pratik ve ekonomik ürün, ütü yapmayı daha hızlı ve kolay hale getirecek.

A101, her zaman olduğu gibi kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor.

5 Aralık’ta başlayacak olan bu kampanya, bir hafta boyunca geçerli olacak.

İşte A101 5 Aralık Aktüel Katalog: