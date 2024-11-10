Hem puf, hem koltuk, hem de yatak… ŞOK’a katlanır yatak geliyor; işte fiyatı

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ŞOK Market, 13-19 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu.

Bu haftanın öne çıkan ürünlerinden biri, hem koltuk, hem yatak hem de puf olarak kullanılabilen pratik katlanır yatak.

Kampanya “Hem ŞOK’ta Hem Cepte ŞOK’ta” etiketiyle duyurulurken, indirimli ürünler arasında mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar yer alıyor.

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan özel “Kasada Süper İndirim” kampanyası, özellikle temel gıda ve hijyen ürünlerinde büyük tasarruf sağlıyor.

İşte ŞOK 13 Kasım indirim kataloğu…