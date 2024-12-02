Hem süpürge, hem paspas: BİM pratik şarjlı süpürge getiriyor! BİM 6 Aralık Aktüel Katalog

Haber Merkezi

BİM, her hafta heyecanla beklenen aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Aralık ayının ilk Cuma gününe özel hazırlanan katalog, birbirinden cazip ürünlerle dopdolu.

Ev ihtiyaçlarından mutfak gereçlerine, teknolojik ürünlerden oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunan bu kampanya, yine tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında sütlü Türk kahvesi makinesi, dijital fastfryer ve tost makinesi dikkat çekiyor.

Mutfakta pratik çözümler arayanlar için ayrıca pankek tavası, kek kalıbı, tava ve şık tasarımlı fincan seti de satışa sunulacak.

Kişisel bakım ürünleri de unutulmadı! Saç düzleştirici, saç kurutma makinesi ve kilonuza dikkat edenler için dijital baskül bu hafta raflarda yerini alacak.

Her bütçeye uygun fiyatlarıyla tanınan BİM, bu kampanyasıyla da müşterilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

İhtiyaçlarınıza uygun ürünleri kaçırmamak için 6 Aralık Cuma günü BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.

İşte BİM 6 Aralık indirim kataloğu…