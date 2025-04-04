Hem süpürge hem paspas… BİM’e kadınların ihtiyacı olan ürün geliyor: İşte fiyatı

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BİM, 11 Nisan 2025 Aktüel Kataloğu ile alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor.

Yeni katalogda, ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar birçok kategoriye özel indirimler yer alıyor. İlk dikkat çeken ürün ise, Kumtel’den gelen beyaz cam ankastre set.

Bunun yanı sıra, kataloğun diğer sürprizleri arasında blender setleri, cam set üstü ocaklar ve Fakir halı yıkama makinesi gibi ev ürünleri de yer alıyor.

Evde temizlik ve bakım işlerini kolaylaştıracak bu ürünler, BİM müşterilerini bekliyor.

Yaz ayları için ideal bir ulaşım aracı olan e-bike, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.

İşte BİM 11 Nisan Aktüel Ürünler: