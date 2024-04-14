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Hem yatırımlık hem takmalık! Bileğe çok yakışıyor; İşte zikzak altın bilezik fiyatı

Hem yatırımlık hem takmalık! Bileğe çok yakışıyor; İşte zikzak altın bilezik fiyatı Kuyumcuların vitrinini süsleyen modern modeller arasında "zikzak" öne çıkıyor. Zikzak altın bilezik hem estetik duruşu hem fiyatıyla kadınları cezbediyor.