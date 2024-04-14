Hem yatırımlık hem takmalık! Bileğe çok yakışıyor; İşte zikzak altın bilezik fiyatı
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Altına yatırım yapmak ancak takı olarak da kullanabilmek isteyenler, bilezik modellerine yöneliyor.

Burma, hasır, kelepçe, ajda, dorika, kibrit gibi modellere daha modern tasarımlar da ekleniyor.

Vitrinlerin yeni modeli "zikzak" oldu.

Zikzak bilezik, duruşu ve fiyatıyla göz dolduruyor.

Zikzak altın bilezik fiyatları

22 Ayar Zikzak Altın Bilezik 8 Gr: 23 bin TL

22 Ayar Zikzak Desenli Altın Bilezik 10 Gr: 28 bin TL

22 Ayar Altın Zikzak Bilezik 17 Gr : 47 bin TL

*fiyatlar değişiklik gösterebilir