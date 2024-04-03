Hem yerli, hem ucuz! 699 bin liraya sıfır otomobil geliyor…

Elektrikli otomobil tutkunlarına müjde!
Türkiye'nin hızla genişleyen elektrikli otomobil pazarına bir yerli isim daha katılıyor.
Agrotech'in yüzde 75'ini satın aldığı Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri, heyecan verici bir adım atarak yerli eMotor, batarya ve elektronik sistemlerle donatılmış A0 sınıfı elektrikli araçlarını sunmaya hazırlanıyor.
699 bin liradan başlayan bu yerli elektrikli araçlarının satışa sunulacağı tarih belli oldu.
Bu müjdeli haberle birlikte, sıfır otomobil sahibi olma hayali kuranların yüzleri gülüyor.
O tarihte geliyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı gün satışa sunulacak olan bu yeni yerli elektrikli araçlar, otomotiv dünyasında önemli bir dönemeç olacak.
Sedan modelinin 699.000 TL, ticari modelinin ise 1.199.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacağı duyuruldu.