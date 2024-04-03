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Hem yerli, hem ucuz! 699 bin liraya sıfır otomobil geliyor…

Hem yerli, hem ucuz! 699 bin liraya sıfır otomobil geliyor… Heyecanla beklenen gün nihayet belli oldu! Yeni yerli otomobilin, 699 bin liradan satışa çıkacağı tarih netleşti. Otomobil tutkunlarının uzun süredir hayalini kurduğu sıfır araç sahibi olma hayali, artık gerçeğe dönüşmek üzere.