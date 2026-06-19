Ece İrtem'in ölümünde "maymun" şüphesi! Kolunda diş izleri bulundu

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 35 yaşındaki Ece İrtem, sanat camiasını yasa boğdu.

İrtem'in ölümüne ilişkin otopsi sonucu beklenirken ilginç bir detay ortaya çıktı.

Doğum gününden 1 gün sonra vefat eden ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Tayland'a gitmişti.

Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun, Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet yara izi tespit edildiğini açıkladı.

Maymun şüphesi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile bireyleriyle yapılan görüşmede, İrtem’in Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi.

Avukat Gökkoyun, uzmanlarla yapılan değerlendirmede maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül sonuçlara yol açabileceğinin öğrenildiğini belirtti.

Gökkoyun bugün savcılığa dilekçe vererek otopside bu şüphenin de incelenmesini talep etti.