CHP'den umut hakkı çıkışı: Kanun çıkarılmalı

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili umut hakkı tartışmaları yapılıyor.

Umut hakkı tartışmaları hakkında bir çıkış da CHP'den geldi.

"AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ"

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak umut hakkı konusunda kanun çıkartılmasını gerektiğini vurguladı.

Alp, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ülkemizde bazı ağırlaştırılmış müebbet cezası bakımından şartlı tahliye imkanı bulunmamasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı kabul etmektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de AİHM'nin kararları doğrultusunda bir mevzuat oluşturulması için bu ayın sonuna kadar devletimize süre tanımıştır.

"UMUT HAKKI KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMALI"

Bu çerçevede verilen süre dolmadan, AİHM kararlarında belirtilen ilkelere uyumlu olarak belli suçlara ilişkin kategorik şartlı tahliye kısıtlamalarına dair hükümlerin ayrım gözetmeksizin kaldırılması ve bu yolla mahkumlara tanınacak umut hakkı konusunda hukuki gereklerin yerine getirilmesi amacıyla bir kanun çıkarılmasını Kars milletvekili olarak arz ve teklif ediyorum."

KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİSİ

Alp, CHP içinde mutlak butlan kararı sonrası netleşen ayrışmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler arasında yer alıyor.