Hemen dolarlarınızı kontrol edin! Mavi işaret var ise...

Yağmur Dinç

Türkiye'de sahte dolarların piyasaya sürülmesi, döviz ticaretinde ciddi aksamalara yol açtı.

Bankalar ve döviz büroları, sahte paraların artışı nedeniyle fiziki dolar alım-satım işlemlerini durdurma noktasına geldi.

Gerçeğinden makinelerin bile ayırt edemediği sahte dolarlar piyasada dönmeye devam ediyor.

Döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 doları kabul etmeyi bıraksa da mavi dolar kabul ediliyor.

Peki, mavi dolar nedir? Beyaz dolar-mavi dolar farkı nedir? İşte yanıtı!

MAVİ DOLAR - BEYAZ DOLAR NEDİR

Beyaz Dolar: 1999 yılı tasarımı 100 dolarlık banknotların sahte versiyonlarıdır. Bu banknotlar gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar iyi yapılmıştır ve piyasada uzun süre dolaşmışlardır.

Mavi Dolar: 2009 yılından sonra basılmaya başlanan, mavi şeritli ve hafif mavi tonları taşıyan dolarlar, gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte dolarlara karşı güvenlik önlemi olarak kabul edilmektedir. Şu ana kadar mavi dolar sahte olarak bulunmamıştır, bu nedenle döviz büroları ve bankalar mavi dolar kabul etmektedir.