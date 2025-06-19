Hemen kontrol edin: Ne kol, ne bacak! Keneler en çok buralara yapışıyor...

Yaz aylarında piknik, kamp ve doğa yürüyüşleri gibi açık hava aktiviteleri artarken, keneler de sessiz ve tehlikeli şekilde karşımıza çıkabiliyor.

Özellikle yeşil alanlarda, otluk ve ormanlık bölgelerde bulunan bu küçük canlılar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek hastalıkları taşıyabiliyor.

Keneler, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olmak üzere bazı ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır.

Bu yüzden, doğadan döner dönmez detaylı bir vücut kontrolü büyük önem taşır.

Peki; kene vücutta nerelere yapışır? İşte kontrol etmeniz gereken yerler...

KENE KONTROLÜ

Keneler, vücutta sıcak, nemli ve deri yapısının ince olduğu bölgeleri tercih eder.

Bir kenenin insan vücudunda en çok bulunacağı yerler arasında koltuk altı, saçın ve kılların yoğun bulunduğu yerler ile kasık bölgesidir.

Diz arkası, kulak arkası, göğüs altı ve göbek deliği de dikkat edilmesi gereken yerlerdir.