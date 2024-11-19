Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada hangi ülkeye satıldı?

Hüseyin Topuz

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada satıldı.

Rekabet Kurumu, internet sitesinden bir açıklama yaparak Hepsiburada'nın satışının onaylandığını duyurdu.

2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret platformları arasında yer alıyordu.

Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Hepsiburada'nın çoğunluk hisselerinin 1,1 milyar dolarlık bedelle Kazakistan’ın en büyük grubu Kaspi.kz'ye satılması için anlaşmaya varıldı.

Devir tutarı 1,127 milyar dolar olarak açıklandı ve ödemenin iki taksitte yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşmanın 17 Ekim'de imzalandığı ifade edildi.