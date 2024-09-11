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Bir dönem her evde bulunan fincan takımı bakın şimdi kaç para ediyor!

Bir dönem her evde bulunan fincan takımı bakın şimdi kaç para ediyor! 1970'li yıllardan günümüze değerini koruyan sarı fincan takımları, antikacıların rağbet gösterdiği nadir objeler arasında yer alıyor. Her evde bulunan bu eşsiz fincan takımlarının bugünkü değeri meraklıları şaşırtıyor. İşte fiyatı...