Bir dönem her evde bulunan fincan takımı bakın şimdi kaç para ediyor!

Hüseyin Topuz
1970'li yıllarda Türkiye'de popüler halde olan ve neredeyse her evde bulunan sarı fincan takımları bugünlerde antika niteliğine sahip oldu.
Her evde kutuların içerisine koyulan ve vitrinlerde sergilenen sarı fincan takımlarının bugünkü değeri duyanları şaşırtıyor.
Antikacıların gözdesi haline gelen sarı fincan takımının fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
İşte sarı fincan takımının fiyatı...
50 yıla dayanan geçmişleri sebebiyle antika değeri gören sarı fincanın fiyatı cazip bir hale geldi.
İkinci el satış sitelerinde, antikacılarda veya farklı sosyal medya platformlarında satışa sunulan fincan takımlarının ortalama fiyatı 3000 lira seviyesinde.