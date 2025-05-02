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Her evde olan bu tokalar yasaklandı: Hemen iade edin…

Her evde olan bu tokalar yasaklandı: Hemen iade edin… Son dönemde piyasada yoğun olarak satılan ve neredeyse her evde bulunan bazı çocuk tokaları, içerdiği zararlı kimyasallar nedeniyle geri çağrıldı.