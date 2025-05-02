Her evde olan bu tokalar yasaklandı: Hemen iade edin…

ABD’de milyonlarca evde kullanılan, rengarenk görüntüsüyle ebeveynlerin tercih ettiği Dlesot markasına ait çıtçıtlı saç tokaları, çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle acilen geri çağrıldı.
Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu tokalarda yasal sınırın üzerinde kurşun tespit edildiği belirtildi.
Yetkililer, söz konusu tokaların federal kurşun boya yasasını ihlal ettiğini ve özellikle küçük çocuklar tarafından yutulması durumunda zehirlenme riski doğurduğunu duyurdu.
SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Uzmanlar, kurşuna maruz kalmanın çocuklarda gelişim geriliği, öğrenme bozuklukları ve sinir sistemi hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.
Yetkililer, tüketicilere tokaları derhal çocuklardan uzaklaştırmaları, kullanmayı bırakmaları ve ürünleri iade etmeleri yönünde çağrıda bulundu.