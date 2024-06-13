Her gece kaynatıp 1 bardak için, horlamaya son verin Uyku kalitesini etkileyen en büyük sorunlardan biri olan horlama, pek çok kişinin ortak şikayetidir. Endişelenmeyin, çünkü çözümü bulundu. Her gece uyumadan bir bardan içerseniz, horlama derdinden kurtulabilirsiniz.

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Horlamanın, birçok insanın gece uykusunu bölen ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir problem olduğunu biliyoruz.

Aşırı kilo, kronik burun tıkanıklığı, uykusuzluk ve düzensiz uyku, geniz eti, alerji ve sırt üstü yatış pozisyonu gibi birçok sebep horlamaya neden olabilir.

Uykusunda horlama sorunu yaşayanlar ve bu durumdan etkilenen yakınları için müjdeli bir haber var.

Uykunuzu rahatsız eden ve sağlığınızı olumsuz etkileyen horlama sorununa karşı son derece etkili bir çözüm bulundu.

Tek bir fincanı bile sizi bu dertten kurtarabilir. İşte horlamayı anında kesen çay…

Bu çayla horlamaya son!

Yatmadan önce içilen bir bardak ökse otu çayı sinirleri yatıştırır, dinlendirici bir uyku uyumanızı sağlar ve solunum sıkıntılarını yatıştırır.

Böylece uyku sırasında ortaya çıkan horlama ve nefes düzensizlikleri gibi problemleri azaltır.

1 bardak kaynar suyun içine 1-1.5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlendirin. Ardından suyunu süzüp içebilirsiniz.