Her gün 1 çay kaşığının ucuyla tüketin, hafızayı adeta uçuruyor Beslenme uzmanlarının da önerdiği bu baharat, direkt beyne etki ediyor ve hafızayı güçlendiriyor. Yıllar önce İbn-i Sina da önermişti.

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Unutkanlık, günümüzde geniş bir yaş aralığında insanları etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran bağımlılığından sağlıksız beslenmeye kadar birçok faktör, beyin sağlığını ve hafızayı etkileyebiliyor.

Özellikle yaşlanma sürecinde, hafızadaki değişiklikler yaygın olmakla birlikte gençler arasında da unutkanlık şikayetleri artış gösteriyor.

Ancak, belirli besinlerin ve baharatların hafıza üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor.

Bu noktada günlük hayatta sıkça kullanılan bu baharat, adeta hafızayı uçuruyor. Günde 1 çay kaşığının ucu kadar tüketmek yeterli…

Unutkanlığın çaresi bu baharatta!

Safran baharatı, nadir bulunan Crocus sativus adlı çiçekten elde edilen, kırmızı renkli iplikler halinde kullanılan özel bir baharat türüdür.

Bu baharat, çiçeğin iç kısmındaki üç kırmızı damla içerir ve genellikle yemeklere zengin aroma ve renk katmak için kullanılır.

Safran, özellikle pirinç yemekleri, çorbalar, tatlılar ve bazı içeceklerde kullanılarak lezzetini artırır.

Ayrıca safranın sadece yemeklere lezzet katmakla kalmayıp, sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.

2005 yılında Singapur Ulusal Üniversitesi araştırmacıları safranın hafızayı güçlendirdiğini tespit etti. Çay kaşığının ucu kadar safran tüketmek unutkanlığa iyi geliyor.