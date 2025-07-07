Her gün 2 kaşık elma sirkesi içerseniz ne olur? İşte şaşırtan faydaları

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleri arasında sıkça yer bulan elma sirkesi, düzenli kullanımda birçok faydasıyla dikkat çekiyor.
Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde iki yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırarak tüketmenin bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olabileceğini belirtiyor.
Elma sirkesi, içerdiği doğal asitler sayesinde sindirimi kolaylaştırırken, metabolizmayı da hızlandırabiliyor.
Ayrıca iştah kontrolüne katkı sağlayarak kilo yönetimini desteklediği ifade ediliyor.
Antibakteriyel özellikleriyle bilinen elma sirkesinin, ağız sağlığından cilt bakımına kadar pek çok alanda olumlu etkileri olduğu söyleniyor.
Ancak uzmanlar, elma sirkesinin mutlaka suyla seyreltilerek tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Asidik yapısı nedeniyle mide hassasiyeti olan kişilerin doktor kontrolünde kullanması tavsiye ediliyor.