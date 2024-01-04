Her gün 7 kez bu duayı okuyun: İşleriniz kolaylaşacak ve rızkınız artacak Bu sureyi her gün 7 kez okuyanların her duasının kabul olduğu belirtilmektedir. İşte her gün okuyanların dualarının kabul edileceği o sure..

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Dertlerinden ve sıkıntılarından kurtulmak isteyenlerin araştırdığı sure vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dualarının kabul olmasını isteyenlerin araştırdığı bu sure her gün 7 kez okunduğu taktirde kişiye rahatlama ve ferahlama getiriyor.

Bu sureyi namazlardan sonra okuyanların işlerinin kolaylaştığı ve rızıklarının arttığı belirtiliyor.

İşlerinizi kolaylaştıracak ve rızkınıza artıracak bu sure İnşirah suresidir. İnşirah suresinin okunuşunu ve faziletlerini sizler için derledik.

İnşirah suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrak

2- Ve vada'na 'anke vizrak

3- Elleziy enkada zahrak

4- Ve refa'na leke zikrak

5- Feinne me'al'usri yusra

6- İnne me'al'usri yusra

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na yönel!

İnşirah suresinin faziletleri

Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağına inanılmaktadır. 5 vakit namazdan sonra İnşirah suresi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır.