Yağmur Dinç

Artık müşteriler bankaların değil, bankalar müşterilerin peşini bırakmıyor.

Kredi teklifleri, uygun müşteri profili tespit edildiği zaman sık sık hatırlatılıyor.

Bankalar, SMS ve mobil uygulama bildirimleri ile cazip kredi tekliflerini iletiyor.

Kredi verme bankaların gelir kaynağının önemli bir parçasıdır. Müşterilere kredi teklifleri sunarak, yeni müşteriler kazanmayı veya mevcut müşterilerin daha fazla kredi kullanmalarını sağlamayı hedeflerler.

Siz de hemen hemen her gün bankalardan bu tarz mesajlar alıyorsanız dikkat!

İşte sürekli kredi mesajı gelmesinin sebebi...

İYİ BİR MÜŞTERİ OLABİLİRSİNİZ

Bankalar, kredi vermede daha düşük riskli ve güvenilir müşterilere odaklanır. Kredi başvurusu yaparken iyi bir müşteri profiline sahip olmanız, kredi almanızın kolaylaşmasını sağlar ve daha uygun koşullar sunulabilir.

Yeni müşteri çekmek, mevcut müşterilere kredi ürünleri sunmak, Kredi başvurularını hızlandırmak ve kolaylaştırmak da kredi mesajlarını arttırbilir.