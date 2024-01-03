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Her gün yarım çay kaşığı tüketin, şeker hastalığı tarihe karışacak

Her gün yarım çay kaşığı tüketin, şeker hastalığı tarihe karışacak Şeker hastalığını tedavi etmek veya kontrol altına almak düşündüğünüzden de basitmiş. Sofraların vazgeçilmezi olan bu baharatı her gece tükettiğinizde şekeriniz dengelenecek.