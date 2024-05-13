Her sabah kavun kabuklarını kaynatıp için, bakın ne işe yarıyor.. Kavun kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle bu sorunu yaşayanlar mutlaka denesin! Kavun kabuklarını kaynatıp içerseniz…

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Yaz sıcaklarında kavunun ferahlatıcı tadıyla serinlemek, hemen hemen herkesin tercihi.

Serinletici özelliğiyle favori meyvelerden biri olan kavunun sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor.

İçerisinde A, B6 ve C vitamini ile birlikte potasyum bulunuyor. Bol lif kaynağı olan kavun, göz sağlığını desteklerken böbrekleri de koruyor.

Üstelik, kavunun içerdiği bol su miktarıyla vücudun su ihtiyacını karşılamaya da yardımcı oluyor. Bu meyvenin kabuğu, içinden daha faydalı çıktı!

Özellikle kaynatıp içildiğinde öyle faydalar sağlıyor ki…

Kavun kabuklarının faydaları

Kavun kabuklarını 5 dakika kaynatarak gargara yapmak, diş ve diş eti temizliği için harika bir doğal yöntem olabilir. Bu basit uygulama ile ağız sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

Ayrıca kavun kabuklarını kaynatarak sabahları aç karnına içmek, metabolizmayı harekete geçirerek yağ yakımını hızlandırabilir. Üstelik ödem ve şişkinliğe de iyi gelebilir.