Her sabah pekmeze limon sıkıp yiyin, bakın neler oluyor izleyin… Pekmezin sağlık açısından olan faydaları saymakla bitmez bir de limon eklendiğinde faydaları ikiye katlanacak bir daha vazgeçemeyeceksiniz. İşte, sabahları pekmezli limon yemenin faydaları…

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Pekmez ve limon ayrı ayrı olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sunan sağlıklı besinler arasında yer alır.

Pekmez yaygın olarak tahin ile karıştırılarak tüketilirken limon ile karıştırılması da sağlığınız açısında oldukça etkili bir kalkan oluşturur.

Pekmez ve limonu karıştırarak tüketmek, hissedilen bir boğaz ağrısı ve öksürük gibi problemler üzerinde birebir etkili bir ilaç olarak kullanılabilir.

Sabahları iki kaşık pekmezli limon…

Limon ve pekmez karışımı içerisindeki yatıştırıcı maddeler sayesinde boğazı rahatsız eden hissi ortadan kaldırarak bitmek bilmeyen, boğazınızı acıtan bir öksürüğünüz için etkili bir yöntem olarak kullanılabilir.

Özelliklede kış hastalıklarının ve salgınların başında gelen grip ve nezle problemini gidermede oldukça etkilidir. Pekmez ve limon antioksidan özellikleri sayesinde kış hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirmeniz mümkün olabilir.

Bu iki mucize besin birleştiğinde D vitamini açısından zenginleştiğinden kansızlık sorununa iyi gelir. Düzenli olarak tüketen kişilerde ise kansızlık probleminin zamanla azalır.

Kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız mutlaka sabahları 2 kaşık pekmezli limon tüketerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Ayrıca, kilo verme sürecine önemli etkiler sağlayan pekmez ve limon kürünü tükettiğinizde uzun süre tokluk hissi sağlayarak fazla kilolarınızdan kurtulmanıza da yardımcı olur.

Karışımın sağlığınızı olumlu yönde etkilemesi için haftanın 6 günü uygulayıp bir gün ara vermeniz daha faydalı olacaktır. Ancak karışım en fazla 40 gün tüketmeniz gerekir.