Her şeye kullanıyorduk, meğer ölümcülmüş! Bu sudan bir yudum bile almayın Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan musluk suyuyla ilgili korkutucu bir uyarı geldi. Uzmanlar ölümcül olabileceğini belirtti. Sakın bir yudum bile almayın…

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Suyun musluklarımıza ulaşana kadar nasıl bir yolculuk yaptığına dair düşüncelerimiz olmuştur.

Günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız suyun kaynağı ve yolculuğu, sağlığımız açısından da büyük önem taşıyor.

Ancak, bu yolculuğun bazen insan sağlığını tehdit edebilecek unsurlar içerdiği konusunda bir farkındalık oluşturulmalı.

Betonarme su depoları ve tesisat ekipmanları, suyun kalitesini etkileyebilecek potansiyel riskleri beraberinde getiriyor.

Tatlı suda var olan bakteriler, bu depolar ve tesisat ekipmanları üzerinde üreyerek suyun kalitesini bozabiliyor.

Bu durum da özellikle Legionella gibi tehlikeli bakterilerin su sistemlerinde çoğalmasına yol açabiliyor.

10 kişiden 1’inin ölümüne yol açıyor

Legionella bakterisi, özellikle tatlı sularda çoğalan ve su sistemlerinde yaygın olarak bulunan bir mikroorganizma olarak biliniyor.

Lejyoner hastalığı, Legionella bakterisinin neden olduğu ölümcül bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Bu bakterinin bulunduğu suyun tüketilmesi veya su damlacıklarının solunması, zatürreyle benzer semptomları olan Lejyoner hastalığına yol açabiliyor.

Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) verilerine göre, bu hastalığa yakalanan her 10 kişiden biri hayatını kaybediyor.

Legionella bakterisi nedir, nerede bulunur?

Legionella bakterisi, konutlar, okullar, hastaneler, oteller ve pek çok yaşam alanının su boruları, duş başlıkları, jakuziler ve betonarme su depoları gibi yerlerinde bulunabilen ciddi bir sağlık tehdidi olarak dikkat çekiyor.

Bu bakterinin su içilmesi veya su damlacıklarının solunması, Lejyoner hastalığı adı verilen bir rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu hastalık, zatürreye benzer semptomlar göstererek sağlık sorunlarına neden olabiliyor.