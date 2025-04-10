Herkes buna binecek! BYD Nisan 2025 fiyatlarını güncelledi: İşte en uygun BYD modeli

AA & Ensonhaber

BYD'nin yüzde 100 elektrikli modeli DOLPHIN, yeni donanım seçeneği ve güncellenen teknik özellikleriyle ayın ikinci yarısından itibaren BYD bayilerindeki yerini alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yeni donanım seçeneği 'Comfort' ile yollara çıkmaya hazırlanan BYD DOLPHIN, zengin donanım özellikleri ve gelişmiş teknolojisiyle Türkiye'de elektrikli hatchback C segmentine yeni bir standart getirmeyi hedefliyor.

EN UCUZ BYD

Bu ayın ikinci yarısından itibaren BYD bayilerinde sunulacak DOLPHIN Comfort'un tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı, 1 milyon 295 bin lira olacak.

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

DOLPHIN'in mevcut 'Design' donanım seviyesine ek olarak daha erişilebilir bir seçenek sunan Comfort, BYD Türkiye ürün yelpazesine eklendi.

Comfort donanım seviyesinde, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12,8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, 'Apple CarPlay' ve 'Android Auto' uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Design donanımında ise ek olarak geniş panoramik cam tavan, 50 vat havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri yer alıyor.

DAHA TEKNOLOJİK

Daha hızlı şarj imkanı için DC kapasitesi 88'den 110 kilovata yükselten DOLPHIN'in, yüzde 30'dan 80'e şarj süresi, sadece 26 dakika tamamlanıyor.

204 beygir güç ve 290 nanometre tork üreten elektrik motoruyla 0'dan 100 kilometreye 7 saniyede çıkan DOLPHIN, 160 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.