Herkes duysun! Adana, Antalya, İzmir, İstanbul… Resmen kasıp kavuracak

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Uzmanlar, "Duyanlar duymayanlara anlatsın!" diyerek sürpriz bir uyarıda bulundu.
Hafta sonuna dikkat edin çünkü bir anda yurdu etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası geliyor.
İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Hatay ve çevresi tam anlamıyla yanıp kavrulacak.
Yaza doğrudan geçiyoruz
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından hafta sonu yazın gelişini müjdeledi.
Paylaşımında "Duyanlar duymayanlara anlatsın: Hafta sonu Afrika desteği ile doğrudan yaza geçiyoruz..." ifadelerine yer verdi.
İşte Adana, Eskişehir, Hatay, Antalya, İzmir, İstanbul hava durumu: