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Herkes duysun! Adana, Antalya, İzmir, İstanbul… Resmen kasıp kavuracak

Herkes duysun! Adana, Antalya, İzmir, İstanbul… Resmen kasıp kavuracak Uzmanlar "Duyanlar duymayanlara anlatsın" diyerek herkesi uyardı. Hafta sonu bir anda yurda giriş yapacak. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Hatay ve çevresi resmen cayır cayır yanacak.