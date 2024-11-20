Herkes ev alacak! Bankalar pes etti; Faizler eridi! İşte yeni aylık taksiti...
Yağmur Dinç

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun faizle kredi çekmenin yollarına bakıyor.

Kredi ile ev alacak olanların ise yüksek faiz oranları nedeniyle eli kolu bağlanıyor.

Konut piyasasındaki durgunluk ile birlikte bankalar da harekete geçti.

Aylık taksitleri dudak uçuklatan ev kredilerinde iyileştirmeler başladı.

FAİZDE DÜŞÜŞ

Bazı bankalar konut kredi faizlerini %3'ün altına çekmeye başladı.

Düşen faiz oranıyla 1.000.000 TL'lik konut kredisinin 120 ay vadede aylık geri ödemesi 29.900 TL oldu.

İşte 1 milyonluk yeni konut faizleri ve geri ödemeleri...

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

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Yağmur Dinç
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