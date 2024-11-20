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Herkes ev alacak! Bankalar pes etti; Faizler eridi! İşte yeni aylık taksiti...

Herkes ev alacak! Bankalar pes etti; Faizler eridi! İşte yeni aylık taksiti... Bir süredir aylık taksitleri dudak uçuklatan konut kredilerinde ilk hamle bankalardan geldi. Konut kredisi faizinde yüzde 3'ün altına düşüş ile birlikte ödemeler 29 bin 900 liraya indi.