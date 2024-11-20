Herkes ev alacak! Bankalar pes etti; Faizler eridi! İşte yeni aylık taksiti...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun faizle kredi çekmenin yollarına bakıyor.
Kredi ile ev alacak olanların ise yüksek faiz oranları nedeniyle eli kolu bağlanıyor.
Konut piyasasındaki durgunluk ile birlikte bankalar da harekete geçti.
Aylık taksitleri dudak uçuklatan ev kredilerinde iyileştirmeler başladı.
FAİZDE DÜŞÜŞ
Bazı bankalar konut kredi faizlerini %3'ün altına çekmeye başladı.
Düşen faiz oranıyla 1.000.000 TL'lik konut kredisinin 120 ay vadede aylık geri ödemesi 29.900 TL oldu.
İşte 1 milyonluk yeni konut faizleri ve geri ödemeleri...
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL