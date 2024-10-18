Herkes gitti sanıyordu, Yalı Çapkını’ndan müjde! Kazım Ağa ipucunu verdi o isim geri dönüyor...

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı dizi değişen hikayesiyle 3. sezona iyi bir başlangıç yapmış olsa da beklenilen etkiyi reytinglerde almamıştı.

Dizinin 3. sezonun başlamasıyla birlikte diziye dahil olan isimlerin yanında diziden ayrılan isimlerde dikkat çekmişti.

SeyFer aşkında yaşanan değişiklerle Ferit ve Seyran karakterleri için yeni partnerler dahil olmuş aynı zamanda yalının dedesi Halis Ağa öldü olarak gösterilmişti.

Ancak yayınlanan son bölümde izleyicilerin öldüğünü düşündüğü Halis Korhan’ın dizideki akıbetiyle ilgili ilk ipucu dizinin sevilen karakterlerinden olan Kazım Şanlı’dan geldi.

HALİS AĞA DÖNÜYOR!

NTV’de yer alan habere göre dizinin yeni sezonunun ilk bölümlerinde yer almayan Çetin Tekindor hakkında dizide geçen bir replik dikkat çekti.

Geçtiğimiz bölümde Seyran’nın babası olarak seyirci karşısına çıkan Kazım Ağa, Halis Korhan'ın İsveç'te olduğunu açıklayarak dikkat çekmişti.

Dizide yaşanan gelişmenin ardından ise 79 yaşındaki usta oyuncu Çetin Tekindor’un, yakında Yalı Çapkını'na döneceği tahmin ediliyor.