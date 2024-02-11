Herkes Medine sanıyordu! Hurmanın kaynağı bakın neresiymiş Pek çoğumuz hurmanın Medine'nin verimli topraklarında yetiştiğini düşünürüz. Ancak, gerçek sandığımız gibi değil! Hurmanın asıl kaynağı, bakın neresiymiş. Kimsenin aklına gelmez....

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Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan hurma, sadece lezzetiyle değil, sağlık dolu özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Bu tropikal meyve, besin değerleri yüksek olmasının yanı sıra dünyada her yıl 9 milyon ton üretilerek sofralarımıza bereket katıyor.

Hem taze hem de kurusuyla tüketilebilen hurma, vitaminler, mineraller ve lifler bakımından oldukça zengindir.

Ayrıca, insanoğlunun yetiştirdiği en eski meyvelerden biri olmasıyla da tarihi bir öneme sahip.

Peki en çok hurma üreten bölgenin neresi olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin aklına gelmez. Meğer Medine değilmiş…

En çok hurma bakın nerede yetişiyor

Gıda ve tarım veritabanı Tridge'e göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık dokuz milyon ton hurma üretiliyor. Bu, sıcak ve uzun yazları olan Orta Doğu ve komşu bölgelerde özellikle yaygın bir eğilimdir.

Mısır, dünyanın en büyük hurma tedarikçisi konumunda bulunuyor ve tüm dünya hurma ihtiyacının yaklaşık beşte birini karşılıyor.

Mısır'ı, yüzde 17'lik payıyla Suudi Arabistan takip ediyor. Ardından İran yüzde 14'lük payıyla ilk üç arasında yer alıyor.

İşte sırasıyla en çok hurma üreten ülkeler: