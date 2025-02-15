Herkes orayı aramış… İşte Türkiye’nin en çok ziyaret edilmek istenen yeri

Haber Merkezi

Google Maps, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan tarihi ve kültürel yerleri açıkladı.

Araştırmada toplam 60 kültürel değer öne çıkarken, bu liste 20 müze, 20 doğal alan ve 20 kültürel eseri kapsıyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya ve İzmir gibi büyük şehirler de yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin en popüler antik kentleri, müzeleri, doğal parkları ve kültürel hazineleri bu listeyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Peki, Google Maps’e göre Türkiye’nin en çok aranan tarihi ve kültürel mekanı hangisi? İşte turistlerin favorisi olan o yerler!

TÜRKİYE'DE EN ÇOK ARANAN 10 YER

1- Galata Kulesi – İstanbul

2- Anıtkabir – Ankara

3- Yerebatan Sarnıcı – İstanbul

4- Pamukkale – Denizli

5- Taksim Meydanı – İstanbul

6- Manavgat Şelalesi – Antalya

7- Side Antik Şehri – Antalya

8- Side Apollon Tapınağı – Antalya

9- Bursa Koza Han – Bursa

10- Düden Şelalesi – Antalya