Herkes siyasetçi tanıyor ama; İşte Sırrı Süreyya Önder'in asıl mesleği...

Yağmur Uçar

Şimdilerde hayat mücadelesi veren Sırrı Süreyya Önder, Türkiye'nin gündeminde.

Aort yırtılması ve kalp krizi nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren Önder'in hayati riski devam ediyor.

Milyonların siyaset gündeminden tanıdığı bu isim hakkında bilgiler de yoğun olarak araştırılıyor.

Sırrı Süreyya Önder’i siyasetten tanıyanlar çok, ama ondan önceki hayatını bilenler o kadar fazla değil. Oysa siyasete atılmadan önce farklı alanlarda aktif bir kariyeri vardı.

SANAT YAPTI

Sırrı Süreyya Önder’in siyasi kimliği, sanatçı kimliğinin önüne geçmiş olabilir.

Ancak siyasete girmeden önce, özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda kültür-sanat alanında üretim yapan, bir dönem sinema çevrelerinde aktif olan bir isimdi.

Sinema kariyeri, kısa filmler ve belgesellerle başladı. En çok bilinen işi, senaryosunu yazdığı ve ortak yönetmenliğini yaptığı Beynelmilel (2005) filmidir.