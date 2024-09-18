Herkes son kullanma tarihi sanıyor ama...İşte "TETT"nin anlamı! Genellikle gıda ürünlerinin ambalajında yer alan "TETT" ibaresi, son kullanma tarihi ile karıştırılıyor. Peki, TETT ne demek? SKT ile farkı nedir? İşte anlamı...

Yağmur Dinç

Gıdaların üzerinde yer alan ve "bozulmadığını", "hala tüketilebilir" olduğunu ifade eden tarihler bulunmaktadır.

Aynı şekilde, son kullanım tarihi de "SKT" ambalajlarda yer almaktadır.

SKT yerine bazı ürünlerde TETT ifadesi de görülebilir. Aynı anlama geldiği düşünülse de, aralarında farklar bulunuyor.

Peki, TETT ne demek? TETT ve SKT farkı nedir? İşte yanıtı

TETT NE DEMEK

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi’nin kısaltmasıdır.

TETT GEÇERSE NE OLUR

Tavsiye edilen tüketim tarihi etiketlemesi yapılan ürünler, belirtilen tarihte herhangi bir mikrobiyolojik bozulmaya uğramaz ve sağlık tehdidi oluşturmaz. Ancak ürün kalitesinde, ilk üretildiği tarihe oranla kalite farklılıkları oluşabilir.

Tüketici, tarihin ne kadar geçtiğine ve kendi duyusal değerlendirmelerine göre ürünü tüketip tüketmeyeceğine karar verebilir.

SKT NEDİR

“Son Kullanım/Tüketim Tarihi” nin kısaltmasıdır.

SKT GEÇERSE NE OLUR

Son Kullanım Tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmez.

SKT VE TETT FARKI

SKT geçtiğinde ürün tüketilmez, TETT geçtiğinde ise besin değeri ve kalitesinde değişmeler söz konusu olsa da tercihen tüketilebilir.