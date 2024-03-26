Herkes yanlış bildi! Kek kalıbının ortasındaki delik bakın neden var Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzeti kek yaparken kullanılan kalıplar, hayatımızı kolaylaştırıyor. Öyle ki, kek kalıbının ortasındaki delik bile bir amacı hizmet ediyor. Bakın ne işe yarıyor...

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Lezzetli bir hamur karışımı olan kek, pratik bir lezzet olması sebebiyle herkes tarafından tercih edilir.

Lokum gibi, dağılmayan, kabarık bir kek pişirmenin bazı püf noktaları mevcuttur.

Kek kalıpları ise iyi bir kek pişirici olarak bütün mutfaklarsa bulunur.

Peki, kek kalıbındaki o detayı hiç fark ettiniz mi? Kalıbın ortasındaki delik kimsenin bilmediği bir işe yarıyor.

Kabartan detay

Kek kalıplarının ortasında bulunan delik kek hamurunun daha hızlı kabarmasını sağlayan bir detaydır.

Ortadaki hava boşluğu kek hamurunun içerisinde havanın girişini sağlarken bu boşluklardan geçen hava kekin daha hızlı ve daha güzel kabarmasını sağlar.

Hava almayan kek kabarmaz. Bu kapsamda düz kek kalıbında pişen keklerde çatlama meydana gelir.