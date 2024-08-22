Herkesi ilgilendiriyor! Bu işlemi yapmadan ATM'ye kart sokmayın... ATM kullanımı konusunda bilinçli olmak, hırsızlıkların önüne geçebilir. Bu durumda, kartınızı kullanmadan önce mutlaka yapmanız gereken bir detay var.

Editör: Yağmur Dinç

Dolandırıcılık numaraları bitmek bilmiyor...

Günümüzde en sık maruz kalınan dolandırıcılık işlemleri ise ATM'lerde gerçekleşiyor.

Dolandırıcılar ATM kart giriş yuvasına, manyetik şeridi veya çipi okuyabilen kart kopyalama düzenekleri yerleştiriyor ve kullanıcıların kart bilgileri ruhları bile duymadan ele geçiriliyor.

ATM dolandırıcılığı, herkesin başına gelebilecek bir durum. Ancak uyanık olmakta fayda var.

ATM başına geldiğinizde bu işlemi mutlaka yapın...

İPTALE BASIN

ATM'ye kartınızı takmadan önce "İPTAL" tuşuna basmak, hayatınızı kurtarabilir.

Bu şekilde, eğer ATM'de herhangi bir ayarlama var ise devre dışı bırakma ihtimaliniz olabilir.

Ancak yine de en güvenli seçenek, QR kod ile işlem sağlamaktır.