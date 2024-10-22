Herkesin ücretiz kullandığı WhatsApp bakın nasıl para kazanıyor

Yağmur Dinç

24 Ocak 2009 yılında Jan Koum tarafından Kaliforniya'da kurulan WhatsApp, bugün dünyanın en popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması.

Şimdiki sahibi Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

SMS'i tarihe gömen WhatsApp, mesaj gönderme seçenekleri ve gizlilik özellikleriyle birçok seçenek sunuyor.

Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor ve kullanıyor.

Peki, WhatsApp nereden para kazanıyor? İşte kazanç yolu...

WHATSAPP'IN GELİR KAYNAĞI

WhatsApp, kullanıcı verilerini doğrudan satmasa da, kullanıcı etkileşimleri üzerinden elde ettiği verilere dayalı analizlerle dolaylı yoldan gelir elde eder.

Ayrıca, WhatsApp Business uygulaması aracılığıyla işletmelere sunduğu hizmetlerden ücret alır.

Özellikle büyük işletmelere sunduğu API'lar ve müşteri destek hizmetleri, gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Aynı zamanda WhatsApp, doğrudan reklam gösterimi yapmasa da, Instagram ve Facebook gibi diğer platformlardan gelen verilere dayanarak, işletmelere daha hedefli reklam hizmetleri sunar.