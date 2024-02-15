Heyelan (toprak kayması) nedir? Heyelan neden olur? Vatandaşlar heyelan hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Peki, Heyelan (toprak kayması) nedir? Heyelan neden olur?

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Geçtiğimiz günlerde Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi.

9 işçi, yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. İşçileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken heyelan hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar toprak kayması hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Heyelan nedir?

Heyelan, genellikle yamaçlarda veya eğimli arazilerde meydana gelen toprak veya kaya parçalarının ani bir şekilde kayarak hareket etmesi olayıdır.

Bu hareketler genellikle yağmur, kar erimesi, deprem veya insan etkisi gibi faktörler sonucunda oluşabilir. Heyelanlar çoğunlukla yamaçların stabilitesini bozar, altyapıya zarar verir ve çevresel risk oluşturabilir.

Bu nedenle, heyelanlar genellikle mühendislik ve çevre bilimleri alanlarında önemli bir konudur.