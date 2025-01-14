Hicri yılbaşı ne zaman? 2025 hicri yılbaşı tarihi...

Hüseyin Topuz

Hicri yılbaşı, İslam takvimine göre yeni bir yılın başlangıcını ifade eder ve 1 Muharrem günüyle başlar.

Bu özel gün, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini temel alan Hicri takvimin başlangıcını simgeler.

Müslümanlar için tarihi ve manevi bir anlam taşıyan hicri yılbaşı, geçmiş yılın muhasebesini yapma ve yeni bir yıla dair umutları yeşertme fırsatı sunar.

Her yıl farklı bir miladi tarihe denk gelen bu özel gün, Müslüman toplumlar için manevi bir yenilenme dönemidir.

Vatandaşlar hicri yılbaşının ne zaman olduğunu öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, hicri yılbaşı ne zaman? İşte, 2025 hicri yılbaşı tarihi...

Hicri yılbaşı ne zaman?

Hicri takvime göre 1447 yılı, 1 Muharrem 1447 tarihiyle başlayacaktır. Bu tarih, miladi takvimde 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Dolayısıyla, 2025 yılında Hicri Yılbaşı 26 Haziran Perşembe günü idrak edilecektir.