Hıdırellez günü nasıl dua edilir? Hıdırellez'de hangi dualar okunur? 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için yüreklerden dilekler geçecek, kabul olması için dualar edilecek. İşte Hıdırellez duaları...

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Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır. Hıdırellez (Ruz-ı Hızır) mevsimlik bayramlardan biridir. Hıdırellez hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar tarafından kutlanır.

Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.

Hıdırellez'de yapılan dualar, genellikle baharın bereketi, sağlık, mutluluk ve umut gibi konuları kapsar. İnsanlar, dileklerini ve isteklerini dile getirmek için dualar ederler.

Özellikle dileklerin kabul olması için hangi duaların okunacağı araştırma konusu oldu.

Peki, Hıdırellez günü nasıl dua edilir? Hıdırellez dilek duası nedir? Hıdırellez'de hangi dualar okunur? İşte detaylar...

Hıdırellez duası

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensinr deryada erdim murada amin.

Dileklerin kabul olması için:

40 kere “Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS” okunur.