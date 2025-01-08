Hikayenin gerçek kahramanı geliyor! Şakir Paşa’nın gerçek torunu diziye dahil oluyor

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NOW TV ekranlarında yayın hayatına başarılı bir giriş yapan Şakir Paşa ve Ailesi yayınlanan her bölümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Sık sık gündem olan dizide son olarak yaşanan yangın olayının ardından ekranlara bir süre ara vermişti. Ekranlara dönüş yapması beklenen dizinin son oyuncu hamlesi şaşkına çevirdi.

ŞAKİR PAŞA’NIN TORUNU GELİYOR

12 Ocak'ta özel bir bölümle seyirciyle tekrar buluşacak olan dizide Sina Koloğlu'nun haberine göre Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alacak.

Şakir Paşa’nın torunu ünlü ressam Füreyya Koral’ın torunu. Yani paşanın torununun torunu Serra Şenol Boyvat konuk olarak dahil olacak.

Özel bir bölümle ekranlara dönecek dizinin ise yayınlanacak olan bölümünde Cevat’ın dönüşünden önceki ailenin hikayesinin anlatılacak. Cevat ve Annies dışındaki tüm karakterler oynayacak.