Hintliler bakın neden bulaşık makinesi kullanmıyormuş...

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Mutfak işlerinde en büyük yardımcılarından biri şüphesiz bulaşık makineleridir. Bulaşık yıkama zahmetinden kurtaran bu makineler dünyanın pek çok noktasında eve ilk alınan elektronikler arasında yer alıyor olsa da Hindistan için bu durum tam tersiymiş.

Yapılan araştırmalar sonucunda Hindistan’da bulaşık makinesi kullanımı yok denecek kadar azmış. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre, Hindistanlı ailelerin yüzde 99,8’i bulaşıklarını elde yıkamaya devam ediyormuş.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan’da bulaşık makinesinin kullanılmamasının ise oldukça ilginç bir nedeni varmış. Bakın Hindistanlıların bulaşık makinesi kullanmamalarının nedeni neymiş…

BULAŞIK MAKİNESİNE YER YOK

Bulaşık makinesi kullanmamalarının en büyük nedenlerinden ilki şehirlerdeki apartman dairelerinde mutfaklar oldukça küçük olmasıymış.

Bu nedenle bulaşık makinesi gibi büyük ev aletlerine yer ayırmak mümkün olmuyor. Ayrıca su kesintileri ve düzensiz elektrik altyapısı gibi pratik zorluklar da bu tür cihazların kullanımını sınırladığından bulaşıklar elde yıkanmaya devam ediyor.

Mutfakların küçüklüğünün yanı sıra bulaşıklar ya aile üyeleri tarafından ya da evde çalışan yardımcılar aracılığıyla elde yıkanıyor. Bu geleneksel yöntem hem alışkanlıklar hem de sosyoekonomik yapı nedeniyle hala yaygınlığını korumaya devam ediyor.

YETERİNCE TEMİZLEMEYEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kültürleri nedeniyle oldukça yağlı, baharatlı ve nişastalı yemekleri olduğundan sıklıkla kullanılan tava, tencere ve tepsiler yoğun kirli olabiliyor.

Bu nedenle de pek çok Hintli, bulaşık makinesinin bu tür kirleri yeterince temizleyemeyeceğine inandığından bulaşık makinesi kullanmayı tercih etmiyor.

Aynı zamanda kullanılan çelik kaplar ve elle yıkamaya alışık mutfak araç gereçleri de makineler için uygun olmayabiliyor. Son olarak bulaşık makinesi satın almak Hindistan'daki pek çok aile için hala büyük bir harcama olarak görülüyor.

Bu nedenle elektrik ve su tüketimi maliyetleri, cihazın fiyatına eklendiğinde birçok aile için bu yatırım gereksiz bulduğunda bulaşıkları elde yıkamayı daha mantıklı buluyor.