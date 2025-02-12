Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulur?

Hüseyin Topuz

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahip olan manevi bir ibadettir.

Her yıl belirli günlerde tutulan Hızır Orucu, dayanışmayı, sabrı ve dualarla Hızır’ın bereketini dileme geleneğini yaşatır.

Hem bireysel hem de toplumsal anlamda büyük bir değere sahip olan bu oruç, Hızır'a olan inancın ve bağlılığın bir göstergesidir.

Hızır, zor zamanlarda insanlara yardım eden, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bir velidir.

Peki Hızır orucu ne zaman tutulur? İşte yanıtı...

Hızır Orucu Ne Zaman Tutulur?

Hızır Orucu, genellikle Şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulur. Ancak bazı bölgelerde tarihler küçük farklılıklar gösterebilir.

Oruç, üç gün boyunca sabah ezanından akşam ezanına kadar sürer ve akşam iftarla açılır. Bu oruç, Hızır’ın insanlara yardım etmesi, zor zamanlarda destek olması ve bereket getirmesi için tutulur.

Oruç süresince dualar edilir, Hızır Cemleri düzenlenir ve ibadetler yapılır. Hızır Orucu’nun sonunda "Hızır Lokması" adı verilen özel yemekler hazırlanarak paylaşılır ve Hızır'ın bereket getirmesi için niyet edilir.